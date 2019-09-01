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Alanya'da Şehit Aksoy dualarla anılacak

Alanya Emniyet Müdürlüğü’nde 13 yıl görev yapan ve aslen Şanlıurfalı olan Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy, 2015’in Eylül ayında Mardin’in Dargeçit ilçesinde uğradığı hain saldırı sonucu şehit düşmüştü

GÜNCEL 01.09.2019, 16:41 01.09.2019, 16:48 Enes Subaşı
Alanya'da Şehit Aksoy dualarla anılacak
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehit Aksoy için 3 Eylül Salı günü saat 17.00’de Alanya Garnizon Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim tilaveti verilip dua edileceği duyuruldu. Şehitliğe tüm Alanya halkı davet edildi. PKK’lı teröristlerin Mardin Dargeçit’teki kalleşçe hazırlanan bombalı tuzağına düşerek şehit olan 4 asker ve polisten biri olan 45 yaşındaki Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy’un Alanya’daki cenaze töreninde acı dolu anlar yaşanmıştı. Mardin’de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla getirilerek Alanya Belediye Mezarlığı morgunda bekletilen Aksoy’un cenazesi, 5 Eylül 2015’te önce Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki evine götürülmüştü. Türk bayrağına sarılı Aksoy’un cenazesi evinin önüne getirildiğinde, eşi Aysun Aksoy, tabuta sarılmak istemiş, yakınları ise ayakta durmakta zorluk geçen Aysun Aksoy’a izin vermemişti. Şehidin bazı yakınları ise tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü. Şehit polisin 16 yaşında Mehmet ve 9 yaşında Cengizhan adlı iki evladı var.

#Alanya Emniyet Müdürlüğü #şanlıurfa #Şehit Aksoy
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