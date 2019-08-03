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Alanya’da şarküterinin babası öldü

Alanya'yı şarküteri ile tanıştıran isim olan Ünal Öner aramızdan ayrıldı

GÜNCEL 03.08.2019, 14:11 03.08.2019, 14:49 Melike Temir
Alanya’da şarküterinin babası öldü
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ALANYA bir çınarını daha kaybetti. Alanya'yı şarküteri ile tanıştıran isim olan Ünal Öner, 85 yaşında aramızdan ayrıldı.   Hacet Mahallesi’nde Alanya’nın ilk şarküterisi Ünal Şarküteri’yi 1960’lı yılların başında kuran Öner, 1964 yılında kurulan Alanya Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi’nin de kurucularındandı. Ünal Şarküteri sahibi Hüseyin Öner’in ve Ünal Market sahibi Hasan Öner'in babası, ayrıca Kadıpaşa Mahallesi muhtarı Hasan Öner'in amcası olan Öner, öğle namazına müteakip Gürses Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

#alanya ölüm #alanya vefat #Ünal Öner #öldü #şarküterinin babası #Şarküteri #Alanya
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