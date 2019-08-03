Alanya’da şarküterinin babası öldü
Alanya'yı şarküteri ile tanıştıran isim olan Ünal Öner aramızdan ayrıldı
GÜNCEL 03.08.2019, 14:11 03.08.2019, 14:49 Melike Temir
ALANYA bir çınarını daha kaybetti. Alanya'yı şarküteri ile tanıştıran isim olan Ünal Öner, 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Hacet Mahallesi’nde Alanya’nın ilk şarküterisi Ünal Şarküteri’yi 1960’lı yılların başında kuran Öner, 1964 yılında kurulan Alanya Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi’nin de kurucularındandı. Ünal Şarküteri sahibi Hüseyin Öner’in ve Ünal Market sahibi Hasan Öner'in babası, ayrıca Kadıpaşa Mahallesi muhtarı Hasan Öner'in amcası olan Öner, öğle namazına müteakip Gürses Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0