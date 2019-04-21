Alanya’da sahiller yeni sezona hazır

PLAJIN demirbaşları büfelerde de sezona hazırlıklar sürüyor. Büfe işletmecileri, 2019 sezonu için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti. Gelen turist profili değiştikçe, hizmet kalitesinde de düşüş yaşandığını ifade eden işletme sahipleri, "Hizmet kalitesi gelen turistin bıraktığı dövizle orantılı olarak etkileniyor. Alman ve İskandinav turistler çok daha fazla döviz bırakıyor" dediler.

Öte yandan dün gece gerçekleşen dolunayın ardından denizde oluşan gel-git nedeniyle turistlerin denize girmek yerine bol bol güneşlenmeyi tercih ettikleri gözlendi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 16:04