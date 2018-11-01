Alanya’da sağlıkta İletişim konuşuldu

SAĞLIKTA İletişim alanında öncü akademisyenlerinin, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı sempozyuma, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar, Kalite Yönetim Direktörü Seçil Koç, Kalite Yönetim Birimi çalışanı Cennet Yalçın Topbaş da konuşmacı olarak katıldı. 12 oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumda İdari ve Mali İşler Müdürü Bağışlar katılımcılarla “Sağlık Personellerinin Hasta ve Yakını İle İletişim Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi” konulu sözlü bildiriyi sundu. Bağışlar, "Hasta ve hasta yakınları hastanemize başvurduklarında ilk olarak tıbbı sekreterlerimizle karşılaşmakta ve ilk iletişimi onlarla kurmaktadırlar. Buradan yola çıkarak tıbbi sekreterlerimize yönelik bir anket çalışması yaptık. Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda da bu sunumu gerçekleştirdik. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalite standartlarının artması ve iletişimin daha kolay olması adına bu tür bilimsel çalışmaların ve etkinlerin devam etmesini desteklemekte ve önemsemekteyiz" dedi.

Kalite Yönetim Direktörü Seçil Koç ise sunumunda “Sağlık Personelinin İletişim Eğitimlerinde Farklı Bir Uygulama: EMPATİ Projesi” isimli sözlü bildirisiyle katılımcılardan büyük beğeni topladı. Koç sunumunda şu ifadelere yer verdi: “Tıbbbi sekreterlerimizle birlikte düzenlendiğimiz eğitim etkinliğinde farklı senaryolar hazırlayarak uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz bu eğitimde doğaçlama yapılan skeçlerle olumlu ve olumsuz örnekleri sağlık personelimizle paylaştık. Yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri uygulamalı bir şekilde anlattık. Oldukça verimli geçen bu eğitim bizlere yapılan hataları bir kez daha göstermiş oldu. Sağlık personelimizden bu uygulama sonrasında çok olumlu geri bildirimler aldık."

Kalite Yönetim Birimi çalışanı Cennet Yalçın Topbaş da sempozyumda yaptığı sunumda sağlıkta şiddete dikkati çekti. topbaş, “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin İletişim Boyutunda Ele Alınması” konulu bildiri de beyaz kodun önemine değindi. Topbaş: "Son yıllarda artarak devam eden sağlıkta şiddet olayları hepimizi üzmekte ve çözüm yolları aramayı zorunlu kılmaktadır. Hazırladığımız bildiri ile hastanemizde yaşanan beyaz kod (sağlık çalışanına şiddet) olaylarını inceleyerek var olan sorunu ortaya koyduk. Sonrasında ise çözüm odaklı çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye genelinde yapılan çalışmalarda en fazla şiddete maruz kalanların acil servis çalışanları olduğunu görmekteyiz“ diyerek sağlıkta şiddete ve çözüm yollarına dikkati çekti.