Alanya'da sağlık İğneli Fıçı'da
Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'nın konuğu ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı olacak
GÜNCEL 06.12.2019, 23:40 06.12.2019, 23:43
9 ARALIK Pazartesi akşamı saat 20.00'de Dim TV'de (dimtv.tv) ekrana gelecek Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'nın konuğu ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı olacak. Başhekim Lakadamyalı, Alanya'nın sağlıkta hangi noktada olduğunu ve hedeflerini anlatacak, canlı yayında Dim ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.
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