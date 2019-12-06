Alanya'da sağlık İğneli Fıçı'da

9 ARALIK Pazartesi akşamı saat 20.00'de Dim TV'de (dimtv.tv) ekrana gelecek Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'nın konuğu ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı olacak. Başhekim Lakadamyalı, Alanya'nın sağlıkta hangi noktada olduğunu ve hedeflerini anlatacak, canlı yayında Dim ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.