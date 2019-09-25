Alanya'da sağanak yağış hayatı felç etti
Alanya'da bugün başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış hayatı felç etti
GÜNCEL 25.09.2019, 21:27 25.09.2019, 21:38
ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi Dörtyol Mevkii'nde kayda geçen görüntüler yağışın yarattığı etkiyi net şekilde gösteriyor. Kargıcak yolu üzerinde çekilen görüntülerde yoğun yağış nedeniyle yollar ve kaldırımların su altında kaldığı görüldü. Turistler ve vatandaşlar ise biriken su nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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|8
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|5
|8
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|5
|8
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|5
|9
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
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|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
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|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
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|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
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|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1