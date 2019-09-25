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Alanya'da sağanak yağış hayatı felç etti

Alanya'da bugün başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL 25.09.2019, 21:27 25.09.2019, 21:38
Alanya'da sağanak yağış hayatı felç etti
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ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi Dörtyol Mevkii'nde kayda geçen görüntüler yağışın yarattığı etkiyi net şekilde gösteriyor. Kargıcak yolu üzerinde çekilen görüntülerde yoğun yağış nedeniyle yollar ve kaldırımların su altında kaldığı görüldü. Turistler ve vatandaşlar ise biriken su nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Alanya #yağış hayatı
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