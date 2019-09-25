Alanya'da sağanak yağış hayatı felç etti

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi Dörtyol Mevkii'nde kayda geçen görüntüler yağışın yarattığı etkiyi net şekilde gösteriyor. Kargıcak yolu üzerinde çekilen görüntülerde yoğun yağış nedeniyle yollar ve kaldırımların su altında kaldığı görüldü. Turistler ve vatandaşlar ise biriken su nedeniyle yürümekte güçlük çekti.