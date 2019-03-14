Alanya’da Rus yılı olacak

TÜRKİYE’NİN iki büyük pazarından biri olan Rusya’nın en önemli turizm fuarı MITT Moskova tamamlandı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, temsil etti. Coral-Odeon ve TUI yetkilileriyle temaslarda bulunan Dahaoğlu, şu bilgileri verdi:

‘PAZARIN LİDERİ CORAL-ODEON TOUR’

Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Polonya, Almanya, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk’tan 2018 yılında toplam 1 milyon 524 bin 704 kişiyi Türkiye’ye taşıyan, pazarın lideri Coral-Odeon Tour, liderliğini 2019’da sürdürmeyi hedefliyor. Antalya ile birlikte Gazipaşa Alanya Havalimanı’nı (GZP) da aktif kullanan Coral-Odeon Tour bu rakamın 556 bin kadarını sadece Alanya’ya taşıyor. Alanya yolcularının 90 bini ise sadece GZP üzerinden geliyor.

‘TUI HEDEF BÜYÜTTÜ’

TUI Rusya Genel Müdürü Seyfi İmamoğlu ise geçen yıla oranla daha fazla tatilciyi Türkiye’ye taşıyacaklarını, Rusya’dan 2018’de 400 bin kişiyi Antalya’ya getirdiklerini, bu yolcuların çoğunun da Alanya bölgesi otellerini tercih ettiklerini söyledi.

‘SON DAKİKA SATIŞLARI YOĞUN OLACAK’

Genel bir değerlendirme yaparsak görüşülen Ruslar da Türkiye’ye yeniden tatile gelmek istediklerini söylüyorlar. Ekonomik krizle ilgili burada birtakım söylentiler var. Geçen yıllara göre fiyatların yükselmesi Rusları olumsuz etkiliyor. Son dakika satışlarının yoğun olacağı belirtiliyor. Fakat her ne olursa olsun rezervasyon rakamları ve bölgemize yöneltilen uçak sayıları 2019’un Antalya ve Alanya’da Rus yılı olacağını gösteriyor.