Alanya'da Rus turist feci şekilde can verdi! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da genç kızı öldüren alkollü sürücü hakkında karar verildi!, Alanya'dan çalıntı araçla Isparta'ya kaçan şüpheliler adliyeye sevk edildi!, Alanya'da Rus turist feci şekilde can verdi.....Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya'da Rus turist feci şekilde can verdi! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
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BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR? 

CEYHUN YILMAZ'DAN AHEP'E TAM NOT

BAŞKAN YÜCEL'DEN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

ALANYA'DA GENÇ KIZI ÖLDÜREN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

HORTUMZEDELERDEN İYİ HABER VAR

ALANYA’DA OLMAKTAN MUTLUYUM’ 

RUS TURİST FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

TOKLU’DAN TAPU AÇIKLAMASI

HIRSIZLIK MACERASI ALANYA’DA BİTTİ

KADINA ŞİDDET ALANYA’DA SON BULDU

ALANYALI ŞEHİDİN BABASI YÜREKLERİ DAĞLADI

POLİSTEN NEFES KESEN KOVALAMACA

ALANYALI İŞADAMI ERDOĞAN’I AĞIRLADI

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEMAŞ’A SON NOKTA

ALANYA TURİZM CAMİASI ŞOKTA

ALANYA SALI PAZARI YİNE ÇOK RENKLİYDİ

HER SALI ALANYA'DA AYNI MANZARA

KADINLAR ALANYA'DA SOSYAL MEDYAYI KONUŞTU

GZP’YE ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ

İYİ PARTİ ALANYA İLÇE BAŞKANI YÜCEL APAYDIN’DAN REJİM ELEŞTİRİSİ

ALANYA BELEDİYESİ ÇÖZÜM MASASI YENİ YERİNDE

ALANYA'DA ACILI GÜNÜNDE ŞOK OLDU

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 17:03
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