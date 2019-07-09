Alanya'da Rus turist feci şekilde can verdi! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
CEYHUN YILMAZ'DAN AHEP'E TAM NOT
BAŞKAN YÜCEL'DEN BÖCEK'E TEŞEKKÜR
ALANYA'DA GENÇ KIZI ÖLDÜREN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
HORTUMZEDELERDEN İYİ HABER VAR
ALANYA’DA OLMAKTAN MUTLUYUM’
RUS TURİST FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
TOKLU’DAN TAPU AÇIKLAMASI
HIRSIZLIK MACERASI ALANYA’DA BİTTİ
KADINA ŞİDDET ALANYA’DA SON BULDU
ALANYALI ŞEHİDİN BABASI YÜREKLERİ DAĞLADI
POLİSTEN NEFES KESEN KOVALAMACA
ALANYALI İŞADAMI ERDOĞAN’I AĞIRLADI
BÜYÜKŞEHİR’DEN DEMAŞ’A SON NOKTA
ALANYA TURİZM CAMİASI ŞOKTA
ALANYA SALI PAZARI YİNE ÇOK RENKLİYDİ
HER SALI ALANYA'DA AYNI MANZARA
KADINLAR ALANYA'DA SOSYAL MEDYAYI KONUŞTU
GZP’YE ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ
İYİ PARTİ ALANYA İLÇE BAŞKANI YÜCEL APAYDIN’DAN REJİM ELEŞTİRİSİ
ALANYA BELEDİYESİ ÇÖZÜM MASASI YENİ YERİNDE
ALANYA'DA ACILI GÜNÜNDE ŞOK OLDU
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 17:03