Alanya’da rögara düşen işçi yaralandı

Mehmet AL

OLAY, dün saat 11.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi’ndeki bir inşaatın bahçesinde meydana geldi. İnşaat işçisi M. Y. (30) yürüdüğü sırada fark etmediği yarım metre derinliğindeki ağzı açık rögar çukuruna düştü. Vücudunun çeşitli yerinden yaralanan M. Y. arkadaşları tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan inşaat işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşma başlattı.