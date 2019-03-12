Alanya’da rögara düşen işçi yaralandı

Alanya’da inşaat işçisi, yürürken üstü açık rögara düşerek yaralandı. Yaralanan işçi ALKÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Alanya’da rögara düşen işçi yaralandı
banner404

Mehmet AL
OLAY, dün saat 11.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi’ndeki bir inşaatın bahçesinde meydana geldi. İnşaat işçisi M. Y. (30) yürüdüğü sırada fark etmediği yarım metre derinliğindeki ağzı açık rögar çukuruna düştü. Vücudunun çeşitli yerinden yaralanan M. Y. arkadaşları tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan inşaat işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da alacak verecek meselesinde kan aktı!
Alanya'da alacak verecek meselesinde kan aktı!
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479