Alanya'da prestij caddelerinin sayısı artıyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bisiklet yolu ve asfaltlama çalışmalarının bir an önce yapılabilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Bostancıpınarı ve Kasapoğlu Sokakta çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sugözü Caddesinden Yakar Sokak istikametine kaldırım ve parke çalışmasını sürdürüyor. Prestij caddelerinin Yakar Sokak’tan Anadolu Hastanesi istikametinde Stat Caddesi’ne bağlandığını belirten Başkan Yücel, “Önümüzdeki süreçte hızla düzenleme ve asfalt çalışmasına geçeceğiz. Asfaltlama çalışmalarının bir an önce başlaması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 11:20