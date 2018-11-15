Alanya'da prestij caddelerinin sayısı artıyor

Alanya belediyesinin Kadıpaşa, Hacet ve Kızlarpınarı mahallelerinde başlattığı prestij cadde çalışmalarında son aşamaya gelindi

Alanya'da prestij caddelerinin sayısı artıyor
banner404

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bisiklet yolu ve asfaltlama çalışmalarının bir an önce yapılabilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Bostancıpınarı ve Kasapoğlu Sokakta çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sugözü Caddesinden Yakar Sokak istikametine kaldırım ve parke çalışmasını sürdürüyor. Prestij caddelerinin Yakar Sokak’tan Anadolu Hastanesi istikametinde Stat Caddesi’ne bağlandığını belirten Başkan Yücel, “Önümüzdeki süreçte hızla düzenleme ve asfalt çalışmasına geçeceğiz. Asfaltlama çalışmalarının bir an önce başlaması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 11:20
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
  1. EKONOMİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479