Alanya'da polisle tanıştılar
Alanya'da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nde görevli polis memurları, öğrenci ziyaretlerini sürdürüyor.
GÜNCEL 06.11.2019, 23:10 06.11.2019, 23:13
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nde görevli polis memurları, Nimet Alaattinoğlu İlkokulu anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette, çocuklar için özel olarak hazırlanan “Polis ne yapar” isimli çizgi film desteği ile 5-6 yaş gurubundan oluşan öğrencilere polis mesleği tanıtıldı. Öğrencilere polisin korkulacak biri olmadığı, onların güvenliğini sağladığı, tereddüt etmeden her zaman polise başvurabilecekleri ve arayabilecekleri anlatıldı. Etkinlikte, çocuklarla sohbet edip yine onlar için özel olarak hazırlanılan trafik kurallarını içeren boyama kitabı ve balon hediye edildi.
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