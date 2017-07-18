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Alanya'da piyango biletlerine hücum

Zengin olma hayalini kuranlar Milli Piyango biletlerine adeta hücum etti. Milli Piyango bilet satıcısı Yıldırım, ellerinde tam bilet kalmadığını söyledi

Alanya'da piyango biletlerine hücum

Zengin olma hayalini kuranlar Milli Piyango biletlerine adeta hücum etti. Milli Piyango bilet satıcısı Yıldırım, ellerinde tam bilet kalmadığını söyledi

18 Temmuz 2017 Salı 22:33
Alanya'da piyango biletlerine hücum
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Erkan UYSAL
MİLLİ Piyango'nun çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Alanya'da da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi var. Milli Piyango bilet satıcısı Ayhan Yıldırım, şu an elinde tam bilet kalmadığını söyledi. Yeni Alanya'ya konuşan Yıldırım, "Büyük ikramiye olarak 2,5 milyon TL veriliyor. Milli Piyango 19 Temmuz'da (bugün) çekileceği için vatandaş son günü bekliyor. İlgiden memnunuz. Bizim için Ramazan Bayramı iyi geçmişti. Ramazan Bayramı tatilinde Alanya'ya çok sayıda İstanbullu, Ankaralı ve Konyalı yerli turist geldi. O dönem satışlarımız iyi geçmişti. Şu anda elimizde tam bilet kalmadı. Çeyrek bileti 6 TL'den satıyoruz. Yarım bilet 12 TL, tam bilet ise 24 TL. Bugün de biletlere ilginin sürmesini bekliyoruz. Vatandaşa bol şans, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 20:37
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoYıldırımTam Bilet
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