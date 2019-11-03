Alanya'da patlayan su borusu vatandaşı çileden çıkardı

MERKEZ Postane karşısı, Ergün Kırtasiye önündeki kaldırımın altında patlayan boru kısa sürede çevreyi adeta göle çevirdi. Pazar günü olmasına rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT Alanya Müdürlüğü’nü arayan vatandaşlar, ekiplerine olay yerine kısa sürede gelmemesine ateş püskürdü. Esnaf, işyerlerinin içine kadar giren sudan rahatsızlık duyduklarını söylerken, yola kadar inen su nedeniyle turistler yaya geçitlerinden adeta uzun atlama yarışmacıları gibi geçmek zorunda kaldı. Vatandaşların ve esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ASAT görevlileri ise arızayı ve patlayan boruyu bulmak için yoğun çaba gösterdi. Patlayan borunun yeri belirlendikten sonra problem kısa sürede giderildi.