Alanya'da paranız yoksa hastalanmayın!

ANAYASASINDA sosyal devlet vurgusu yapılan ülkemizde temel haklar ücretsiz olmalı. Peki, nedir bu haklar? Eğitim, barınma, su, çevre, ulaşım. En önemlisi de sağlık hakkı.

4 TESTİN BEDELİ 950 TL

Hipofiz bezi tümörü olan bir vatandaş Akdeniz Hastanesi’nden istenen testleri Alanya ALKÜ EA’da yaptıramıyor. Hal durum böyle olunca özel hastanelerin yolunu tutuyor. Gel gelelim ki istenen testler özel hastanelerin bile yalnızca birinde yaptırılabiliyor. Testlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Hastalığın tanı ve teşhisi için ilk adım olan testlerin toplam bedeli 950 TL. Üstelik muayene ücreti ve eczane masrafları hariç. Peki, 2 bin 20 TL’lik asgari ücretle çalışan bir emekçi bu testleri yaptırabilir mi? Velev ki sağlığı için yaptırdı. Ayın geri kalanı için yaşamını nasıl idame ettirir?

Dim TV (dimtv.tv) sağlık alanında yaşanan mağduriyeti ekranlara taşıdı. Yorumu ise izleyenlere bıraktı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…