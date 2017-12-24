Alanya'da otomobil yolda sulara gömüldü!

ALANYA'DA dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı. Sapadere Mahallesi’nde bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak dere yatağına düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza Sapadere Kanyonu yolunda meydana geldi. Sulara gömülen araç, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartıldı.