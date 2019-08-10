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Alanya'da otomobil su kanalına uçtu

Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

GÜNCEL 09.08.2019, 22:33 09.08.2019, 22:38 Enes Subaşı
Alanya'da otomobil su kanalına uçtu
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KAZA, öğle saatlerinde Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kanalına uçtu. Sürücü, kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar tarafından önce otomobilden, ardından su kanalından çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#otomobil su kanalı #Alanya #sürücüsü
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