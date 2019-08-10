Alanya'da otomobil su kanalına uçtu

KAZA, öğle saatlerinde Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kanalına uçtu. Sürücü, kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar tarafından önce otomobilden, ardından su kanalından çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.