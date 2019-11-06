Alanya'da otelleri bulunuyor: 'Bizden FETÖ'cü olur mu'

ALANYA'DA da otelleri bulunan Ufuk Cömertoğlu, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 14 Ekim tarihli duruşmada verdiği ifadede avukat A.Ö. tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Cömertoğlu duruşmada, avukat A.Ö'nün kendisini tehdit ettiğini öne sürerek "Senin dedi 'Hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz' dedi. Yani bir kumpas kurdular bize. 'Ömer Gür'e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat alan benim.' Evet yani ben ne yapayım efendim. Adaletin çetesi bunlar" dedi. Ufuk Cömertoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

'BENİM HELİKOPTERİMİ KULLANIRLARDI'

- Nereden biz FETÖ’cü oluyoruz, nasıl oluyoruz, biz yargılanıyoruz, divan duruyor yani. İnanın sayın başkanım, yani benim, mümkün değil, Türkiye’de herkese sorun, herkes gülüyor. ‘Abi sizden FETÖ’cü olur mu’

diyor. İş adamıyım, helikopterim var, geliyorlardı. Mustafa Köse’si, Menderes Türel’i, diğer Dışişleri Bakanı, benim helikopteri kullanıyorlardı seçim zamanında. Mustafa Köse’yi bana gönderdi, dedi ki ‘Abi şu şu şu spor kulüplerinin borcu var.’ Elden para

verdim. Başımıza bu iş gelince hepsi kayboldu.

- Ailece bizim FETÖ ile işimiz yoktur. Yalnız şunu çok iyi biliyorum, K. denen bir tane avukat var, ahlaksız. Eskiden benim avukatımdı. Bu adliyede K. (A.K.K.), bir gene savcı var, G. (G.K.), devamlı benim otelime geliyor. Onunla yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor.

'BENİ TEHDİT ETTİ, ŞAHİDİM VAR'

- Ee olur mu öyle şey, sonra bir tane de avukat var, A.Ö. Beni tehdit etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşıyla gittim oraya, o da kendisi hacıdır, ‘Allah’a inanan insanım, gelirim her yerde ifade

veririm, gerekirse Cumhurbaşkanına da çıkarız’ dedi. Beni tehdit etti, ‘Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’

dedi. Evet, arkadaşımın yanında dedi ve şahidim de var. Tehdit etti. İhtar var, mahkemeye daha önce de oğlum çekti bununla ilgili. Efendim olmaz ki böyle.

'BUNLAR MAFYA, ÇETE OLMUŞLAR'

- Biz tırnaklarımızla yaptık. Kumpas kurdular bize. İstanbul’da, beraat da verdiler, ‘Beraat da alırım, senin beraatini de alırım, ben hallederim’ dedi. ‘Çünkü, Ömer Gür’e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat (takipsizlik) alan benim.’ Size sığındım, yani adaletinize sığındım. Çünkü bunlar mafya, çete olmuşlar. Adaletin çetesi bunlar.