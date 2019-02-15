Alanya’da otel personelinin maaş isyanı!

ÖNCE Hükümet Konağı içerisinde bulunan Alanya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan ve dilekçe veren işçiler daha sonra Atatürk Anıtı önünde toplanarak sorunlarını Yeni Alanya'ya aktardılar Aralarında otelde şef, kat görevlisi, aşçı ve pastane sorumlusu olan işçilerin de bulunduğu bir grup işçi, sezon biterken maaşlarını alma vaadiyle aylardır oyalandıklarını ancak kendilerine 10 Şubat tarihinde maaşlarının tamamını verme sözü veren otel yönetiminin bu sözünde durmadığını iddia ettiler. Haklarını aramak için Ankara'ya dahi gidebileceklerini söyleyen işçilerin açıklamaları bu akşam saat 18.00'de başlayacak olan Alper Kutay'la Dim TV Ana Haber'de izleyebilirsiniz. (dimtv.tv)