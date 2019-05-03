Alanya’da Ortadoğu rüzgarı esiyor

ALANYA'NIN kalbi Atatürk Bulvarı’ndaki çadırdan manavlar ve seyyar tezgahlar kentte adeta bir Ortadoğu rüzgarı estirirken, önüne 16 milyon turist hedefi koyan Antalya’nın, potansiyel turist sayısının yüzde 35’ini Alanya ağırlıyor. Avrupa pazarına hareketlilik kazandırılmaya çalışıldığı Alanya’da, Büyükşehir Yasası’yla birlikte gelen idari yetki karmaşası ve bu karmaşadan kaynaklanan düzensizlik, 2018’de kentin görsel imajını baltalamıştı. Peki, 2019 turizm sezonunda Alanya’dan manzaralar nasıl olacak? Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Muhittin Böcek’in Alanya’nın ana arterlerine ne zaman el atacağı veya yetkiyi Alanya Belediyesi’ne devredip krizi sona erdirip erdirmeyeceği ise merak konusu oldu. Dim TV (dimtv.tv) bu ve benzer soruları gündemine aldı ve ekranlara taşıdı. Detaylar bu akşam saat 18.00'de Alper Kutay'la Dim TV Ana Haber'de.