Alanya'da oluk oluk kan aktı

ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi sakinleri, bir anda sokaktan oluk oluk kan aktığını görünce adeta şok oldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde sokakta kan gölü görülüyor. Sokak incelendiğinde, kanın bir logardan taştığı göze çarpıyor. Kanın nereden geldiği gizemini koruyor.

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