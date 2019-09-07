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Alanya'da oluk oluk kan aktı

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde tüyler ürpertici bir manzara ortaya çıktı

GÜNCEL 06.09.2019, 20:05 07.09.2019, 02:39
Alanya'da oluk oluk kan aktı
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ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi sakinleri, bir anda sokaktan oluk oluk kan aktığını görünce adeta şok oldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde sokakta kan gölü görülüyor. Sokak incelendiğinde, kanın bir logardan taştığı göze çarpıyor. Kanın nereden geldiği gizemini koruyor.

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#cikcilli #Alanya
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