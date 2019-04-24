‘Alanya’da okumak ayrıcalıktır’

İNGİLİZCE eğitim veren Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Alanya’da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için kahvaltı düzenledi. Ofis çalışanları Anna Maria Bielecka ve Merve Sipahioğlu’nun organize ettiği etkinlik Alanya Leman Kültür’de yapıldı. Alanya HEP Üniversitesi’nde 14 ülkeden lisans öğrencilerinin Türk öğrencilerle birlikte İngilizce eğitim gördüğünü söyleyen Bielecka, “Alanya’da okuyan yabancı öğrenci sayısı her yıl daha da artıyor. Alanya HEP’de eğitim çıtası oldukça yüksek. İngilizce eğitim olduğu için yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’de rahatlıkla eğitim alabiliyor. Onların varlığı da Türk öğrencilere olumlu etki ediyor ve karşılıklı pozitif etkileşimle kaliteli eğitim ortaya çıkıyor. Öğrenciler hem Türkçe hem de İngilizceyi birbirleriyle pratik yaparak kolayca geliştirebiliyorlar” dedi.

‘ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTMALI’

ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ (Hayat Boyu Öğrenme Programı) gibi uluslararası eğitim programları kapsamında Alanya’ya gelen öğrenci sayısının artması için çaba harcadıklarını söyledi.

‘MİSAFİRPERVER ŞEHİR ALANYA’

Öğrenciler ise yaptıkları açıklamada Alanya gibi bir şehirde okumanın ayrıcalık olduğunu, Türk misafirperverliğiyle muhteşem doğanın ve güzel iklimin buluştuğu dünyanın en güzel turistik şehirlerinden birinin Alanya olduğunu dile getirdiler.

