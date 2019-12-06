Alanya'da okul projesine bakanlık desteği

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik Topluluğu Grubu adına başvurusunu gerçekleştirdiğimiz 46681 numaralı ‘Bir Hilal Uğruna' isimli proje teklifimiz Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş ve 9 bin TL bütçe ile desteklenmesi uygun görülmüştür" dedi. (Haber Merkezi)