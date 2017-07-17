Alanya'da OHAL'e dikkat çekildi

Yasin ARAZ

OHAL'İN (Olağanüstü Hal) 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Böylece 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, dördüncü defa uzatılmış oldu. Daha önce 19 Nisan’da OHAL’in 3 ay daha uzatılması kararı alınmıştı.

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, OHAL'in devlet bekası için önemli olduğuna dikkat çekerek "Devletimiz için her türlü şeyi yapmaya hazırız ancak OHAL'in turizme etkilerini de gözardı etmemek gerekiyor" dedi.

Şakiroğlu "OHAL'in olması turizm açısından iyi bir şey değil. Ne kadar çabuk kalkarsa o denli iyi olur. OHAL nedeniyle yurtdışında çeşitli karalama kampanyaları var. OHAL'in kalkması durumunda en azından dedikodulardan kurtuluruz. Müşteri tercihleri Türkiye'ye ve Alanya'ya yoğunlaşmaya başlar. Turizmcinin eli güçlenir. OHAL'den dolayı müşteri gelmiyor. Oteller düşük fiyatlar sunuyor, oteller açılmıyor ve bundan çalışanlar etkileniyor. İşsizlik artıyor. OHAL kalktıktan sonra da birleştirici yönde hareketler yapılması lazım. Dışarıdan ve içeriden bakış farklı. Dışarıdan bakıldığında iç savaş var algısı yaratılıyor. Gelen turistlerden de bunu duyuyoruz. Bu algıyı kırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'OHAL'İN YURTDIŞINDA ETKİLERİ VAR'

Alanya Müteahhitler Birliği (MUTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker de "Maalesef bunu ne kadar biz anlatsak da yabancı basın kendi çıkarları doğrultusunda abartarak lanse ediyor. Maalesef etkiliyor ama neticede önemli olan devletin bekası. Devletimiz de bunu keyfi olarak uzatmıyor. Bu hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk. Uzun vadede Türkiye'nin önünü açacak bir olay. Bu pisliğin temizlenmesi lazım. İnşallah bütün bu pislikler temizlenir ve Türkiye'nin geleceği de güvenilir bir şekilde açılır. Bu hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk. Bununla ilgili bir şey ödenmesi gerekiyorsa tabiki ödeyeceğiz. Yapmamız gerekenler varsa tabiki yapacağız. OHAL neticede iç pazarı etkileyen bir şey değil. Yani hayatımızı değiştiren herhangi bir şey yok. Ama yurtdışındaki algıyı da yıkabilmek adına kalkması tabi ki faydalı. Söylediğim gibi yurtdışında bizi olumsuz etkileyen durumlara neden oluyor" diye konuştu.

'TURİZM YARA ALIYOR'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı yorumda "OHAL uzatıldıkça en çok turizm yara alıyor. Düşünün; Alanya'dan mülk alan yabancıları bile 'Devlet mülkünüze el koyabilir' diye dolduruyorlar" dedi.