Alanya'da o pankarta cevap geldi

SOSYAL medyada tepkilerini dile getiren motosikletçiler ortak bir açıklama yaparak pankartta yazılanlrı kınadıklarını ifade ettiler. Motosiklet K

kulüpleri ortak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi.

‘Maalesef turizmci bir arkadaşımız böyle vahim bir olaya imza atmış bulunuyor. Kötü giden turizm sezonunun faturasını motosikletlere çıkararak, tüm dünyadaki küresel krizlerden ve terör olaylarından dolayı turizmde yaşanan kayıplardan bir haber olduğunu göstermiştir.

Senelerdir Alanya’da turizm adına yaşanan kayıpları doğru tespit edip çözüm üretemeyen bu zihniyet turizmin gerçek katili. Hastalığı tedavi etmek için önce doğru teşhis koymak gerekir. Böyle yersiz çıkışlarla bir yere varılamayacağını ve turizm adına somut çözümler üretmenin gerekliliğine odaklanmak gerekir. Otelcilerimizin öncelikle verdikleri hizmetin kalitesini artırıp, müşteri memnuniyetine dönük politikalar izlemeleri gerekiyor. Reklam için bütçe ayırmayan, ne yurt içinde ne yurt dışında fuarlara katılmayan sadece 1980 model anlayışla oturduğu yerden turist bekleyen turizmcinin devri geride kaldı. Ülkemize alternatif tatil ülkeleriyle rekabet etmek için o ülkelere gidip, verdikleri hizmeti yerinde görüp, nasıl rekabet ederiz diye düşünmek yerine böyle basit çıkışlarla günah keçisi bulmak aslında bu kişilerin içinde bulundukları durumu gösteriyor. 2008 yılından bu yana kan kaybeden turizm için kendileri ne çözümler üretip ne gibi çalışmalar yapmışlar?

Trafiği alt üst eden safari araçlarını hiç fark etmemişler mi?

Sezonun ortasında tadilat yaparak turistleri uyutmayan, şehri şantiyeye çeviren kendileri değil mi?

İmitasyon ürünleri orjinal diye satan kendileri değil mi? Ucuz diye kalifiye olmayan personel çalıştırıp servis kalitesini yerle bir eden kendileri değil mi? Madem ki turizmi bitiren motosiklet. Neden devletten hibe, teşvik, vergi indirimi isteyip kendileriyle çelişiyorlar? Böyle yersiz bir tez ortaya koyanların Paris, Londra, Amsterdam gibi şehirlerde yaşanan turizm düşünün sebebi nedir açıklamaları gerekiyor.Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde motosiklet ve bisiklet kullanımı trafik rahatlığı ve çevreci olması sebebiyle teşvik edilirken, bizim ülkemizdeki bu zihniyetten ne zaman kurtulacağız? Trafikteki her motosikleti kaldırıp yerine bir araç koyduğunuzu düşünün. Trafik felç olur.

Motosikletçiler işsiz güçsüz adamlar değil, işi gücü kariyeri olan, motosikleti hayat tarzı olarak benimsemiş, sürekli gezen kültür seviyesi yüksek kişilerdir. Motosiklet kulüplerinin bünyesinde doktor, avukat, mimar gibi geniş bir yelpazede saygın meslek sahibi insanlar bulunuyor. Her motosiklete binen motosikletçi değil.

Tüm ailesiyle motora binen adam,

motosikleti sadece işe gidip gelmek için kullanan adam, çarşı içinde ufak tefek motorla dolaşan gençler,

paket servisi yapan firma elemanları motosikletçi değildir. Onlar motosikleti bir araç olarak kullanan, motosiklet kültürüne sahip olmayan kişilerdir.

Unutulmamalıdır ki motosiklet kazalarında yüzde 90 dış etkenler etkili oluyor. Dikkatsiz araç kullanıcıları, sokakta ilgilenilmeyen çocuklar, standart dışı yol durumları bunların başında geliyor.

'TALİHSİZ BİR YORUM'

Gelişmiş ülkelerde motosiklete duyulan saygı maalesef ülkemizde yok. Çevreye rahatsızlık veren motosiklet kullanıcılarını elbette tasvip etmiyoruz. Onlardan biz de rahatsız oluyoruz. Yeterli deneyime sahip olmadan, güvenlik tedbiri almadan, kask dahi takmadan trafiğe çıkan bu bilinçsiz kişiler karıştıkları her kazada bizi de üzüyor.

Bu tür olaylarda hemen emniyete bildirip gerekli cezayı almasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi ama turizmdeki kötü gidişi buna bağlamak talihsiz bir yorumdan ibaret. Herkesin şapkasını önüne koyup işini nasıl geliştirip, nasıl daha iyi olabileceğini düşünüp o doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. Alanya’daki motosiklet kulüpleri olarak gürültü kirliliği yapan, kurallara uymayan hiçbir motosiklet kullanıcısını bünyemizde görmek istemiyoruz."