Alanya'da o ceza caydırmadı: Ölümcül yolculuk
Alanya Çevreyolu üzerinde eğreti duran devasa boyutlu büzlerle büyük tehlike yaratan kamyonlara sürekli rastlamak mümkün
ALANYA'DA dün tehlike yaratan bir kamyonun fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşan KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Burası Alanya Çevreyolu, adliye önü. Bu sivil plakalı kamyonun kasasında kontrolsüz şekilde istif edilmiş devasa boyutlu büzler var. Allah korusun, en küçük bir sarsıntıda bile yola
savrulabilir. Trafik ekipleri görmüyor mu?" uyarısında bulunmuştu. Bu uyarısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü de etiketleyerek yayınlayan Dim'e kısa süre sonra polisten "Ceza uygulandı" açıklaması gelmişti. Ancak dün de Alanya Çevreyolu'nda aynı manzaralar vardı. Yeni fotoğraflar paylaşan Dim, yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Ceza caydırıcı olmadı. Kontrolsüz istif edilmiş devasa büzler taşıyan kamyonlar Çevreyolu’ndan hiç eksik olmuyor. Bir facia yaşanmadan önlem almak gerekir" dedi.
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0