Alanya'da o ceza caydırmadı: Ölümcül yolculuk

ALANYA'DA dün tehlike yaratan bir kamyonun fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşan KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Burası Alanya Çevreyolu, adliye önü. Bu sivil plakalı kamyonun kasasında kontrolsüz şekilde istif edilmiş devasa boyutlu büzler var. Allah korusun, en küçük bir sarsıntıda bile yola

savrulabilir. Trafik ekipleri görmüyor mu?" uyarısında bulunmuştu. Bu uyarısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü de etiketleyerek yayınlayan Dim'e kısa süre sonra polisten "Ceza uygulandı" açıklaması gelmişti. Ancak dün de Alanya Çevreyolu'nda aynı manzaralar vardı. Yeni fotoğraflar paylaşan Dim, yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Ceza caydırıcı olmadı. Kontrolsüz istif edilmiş devasa büzler taşıyan kamyonlar Çevreyolu’ndan hiç eksik olmuyor. Bir facia yaşanmadan önlem almak gerekir" dedi.