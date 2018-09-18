Alanya'da nöbetçi eczaneler (18.09.2018)

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ALANYA MERKEZ
TEZCAN ECZANESİ
0(242) 513-78-59 CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)
ALANYA ECZANESİ
0(242) 513-20-07 GÜLLER PINARI MH. ESREFKAHVECIOGLU CD. BÜYÜK OTEL KARSISI
OBA YÜKSEK ECZANESİ
0(242) 538-98-98 OBA MAH. FİDANLIK CAD.ŞÜKRÜ KIR APT. NO:64/C ALANYA
MAHMUTLAR
HACETTEPE ECZANESİ
0(242) 528-60-59 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. 152/A
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14