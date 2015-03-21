Alanya'da Nevruz heyecanı

Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Nevruz Bayram'ı kutlamalarına saat 09.00'da Atatürk anıtı önünde başladı. Nevruz programına İlçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda katılımcı Atatürk Anıt'ı önünden Rıhtım'a yürüdü.

ALANYA Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Nevruz Bayram'ı kutlamalarına saat 09.00'da Atatürk anıtı önünde başladı. Nevruz programına İlçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda katılımcı Atatürk Anıt'ı önünden Rıhtım'a yürüdü.

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