Alanya'da 'Nevruz' coşkusu

İLK günden başlayan ve son güne kadar süren kutlamalar en çok Dim Çayı'ndaki işletmelere yaradı. İranlı tatilcilerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alan Dim Çayı Kervansaray Piknik, İranlı tatilcilerin uğrak noktası oldu. Kervansaray Piknik'te gönüllerince eğlenen İranlı turistler, Nevruz tatilinin tadını doyasıya çıkardı.