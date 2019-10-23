Alanya'da 'Müslüman' olan yabancı sayısı niçin azaldı

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan Alanyaca, 51. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanya'nın ödüllü 'Kültür Sanat Programı' Alanyaca'da Türk dünyasına damga vuran Alanyalılar konuşulacak. Mehmet Ali Dim'in kurucu genel başkanlığını yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) önemi... KGK'nın Türkiye'ye taşıdığı, Alanya'da gerçekleşecek 21. Dünya Rus Medya Kongresi Alanya'ya hangi katkılarda bulunacak? Alanya'da ilk etkili sağanak yağış hayatı niçin felç etti? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri neler? Alanya'yı kışın daha zor günler mi bekliyor? Alanya standının da açıldığı Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te hangi ürünlerimiz unutuldu? Alanya Kalesi surlarında yıkıma neden olan Avusturyalı'yı hangi cezalar bekliyor? Yürüme engelli Ali'yi süründüren eğitim Alanya imajına kara bir leke sürdü. Bu skandalın sorumluları kimler? Alanyaspor 8. haftaya da lider girdi. Şampiyon olabilir miyiz? Alanya güneşten ve güneş enerjisinden yeterince yararlanabiliyor mu? Alanya'da Müslüman olan yabancı sayısı, geçen yıllar içerisinde niçin çok azaldı? Amerika ve Avrupa ülkelerinde 'Alanya' adıyla faaliyet gösteren işletmeler... Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV

NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.