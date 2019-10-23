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Alanya'da 'Müslüman' olan yabancı sayısı niçin azaldı

Dim TV'de (dimtv.tv) Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in  hazırlayıp sundukları ödüllü 'Kültür-Sanat' programı Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de izleyiciyi yine Alanya tarihinin derinliklerine götürecek

GÜNCEL 23.10.2019, 17:33 23.10.2019, 17:35
Alanya'da 'Müslüman' olan yabancı sayısı niçin azaldı
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ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv)  Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve  Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in  birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da  Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya  arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar,  bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim  TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta  çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan Alanyaca,  51. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak. 

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanya'nın ödüllü 'Kültür Sanat Programı' Alanyaca'da  Türk dünyasına damga vuran Alanyalılar konuşulacak.  Mehmet Ali Dim'in kurucu genel başkanlığını yürüttüğü  Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) önemi... KGK'nın  Türkiye'ye taşıdığı, Alanya'da gerçekleşecek 21. Dünya  Rus Medya Kongresi Alanya'ya hangi katkılarda  bulunacak? Alanya'da ilk etkili sağanak yağış hayatı  niçin felç etti? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin  ihmalleri neler? Alanya'yı kışın daha zor günler mi  bekliyor? Alanya standının da açıldığı Yöresel Ürünler  Fuarı YÖREX'te hangi ürünlerimiz unutuldu? Alanya  Kalesi surlarında yıkıma neden olan Avusturyalı'yı  hangi cezalar bekliyor? Yürüme engelli Ali'yi  süründüren eğitim Alanya imajına kara bir leke sürdü.  Bu skandalın sorumluları kimler? Alanyaspor 8. haftaya  da lider girdi. Şampiyon olabilir miyiz? Alanya  güneşten ve güneş enerjisinden yeterince  yararlanabiliyor mu? Alanya'da Müslüman olan yabancı  sayısı, geçen yıllar içerisinde niçin çok azaldı?  Amerika ve Avrupa ülkelerinde 'Alanya' adıyla faaliyet  gösteren işletmeler...  Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de yine pek çok çarpıcı  konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...   

ALANYA DİM WEB TV 
NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın  hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır?  İşte o çok kolay yollar:  'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına  başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden,  Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya  facebook.com/dimtvalanya adresinden,  twitter.com/dimtvalanya adresinden,  youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını  telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca  indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek  bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri  kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza  dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV'  şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek  kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a  gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web  TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye  ulaşabilirsiniz.

#Alanya #Müslüman #dim tv #Oğuz Korum #ferit kesen #Alanyaca
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