Alanya’da muhasebeciler poşetten dertli!

ODA Başkanı Kerim Gökçeoğlu önderliğinde toplanan grup, muhasebecilerin günümüzdeki sorunlarına değindi. Meslek camiasına yüklenmiş iş gücünün muhasebecileri zorladığını ifade eden Gökçeoğlu, “Çalışanlar ailelerine vakit ayıramıyor, strese dayalı birçok hastalıkla mücadele ediyorlar. Son dönemde bizimle ilgisi olmayan, mükelleflerin sorumluluğundaki poşet beyannamesi bizi de zor durumda bıraktı. Poşet beyannamesi bizim değil, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bir uygulama. Yabancı şirketlerle iş yapan muhasebecilerin ise mutlaka yeşil pasaport temin etmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verdi. Yasanın bir önce düzenlenmesini bekliyoruz” dedi.