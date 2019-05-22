Alanya'da muhasebeciler hafta sonu kongreye gidiyor

Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, 25-26 Mayıs tarihinde Muhasebeciler Odası Konferans Salonu'nda 4. Olağan Genel Kurulu'nu yapacak

Alanya'da muhasebeciler hafta sonu kongreye gidiyor
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KONGREYLE ilgili açıklama yapan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Yaradanakul, çoğunluk sağlanamazsa kongrenin Haziran ayına erteleneceğini açıkladı. Yaradanakul, “Çoğunluk sağlanamazsa 15-16 Haziran'da yapılacak kongre de yine odamız konferans salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Ben aday olacak arkadaşlarımızın her zaman yanındayım. Kimin kazandığı fark etmeksizin kazananın mesleğimiz ve meslektaşımız olmasını temenni ederim" dedi. Öte yandan 3 yıldır başkanlık görevini sürdüren Kerim Gökçeoğlu’nun yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 15:25
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