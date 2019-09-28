Alanya'da müftüden eğitime destek

TÜRK Kızılayı Alanya Sosyal Yardım Komisyonu ekibi ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına daha iyi imkanlarla devamının sağlanması, fırsat eşitliğinin yaratılması, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bölgelerdeki okulların donanım ve tefrişat gereksinimlerinin karşılanması amacıyla düzenlen eğitim kampanyası çalışmaları kapsamında İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Alanya Kızılay Sosyal Yardım Komisyonu ekibi tarafından Alanya Kızılay Şubesi’nin hizmetleri ve çalışmaları hakkında Müftü İlhan’a genel bilgiler verildi. İlhan, Alanya Kızılay Sosyal Yardım Komisyonu ekibini yapmış oldukları hizmetler ve çalışmalardan dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Müftü İlhan ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına daha iyi imkanlarla devamının sağlanması, fırsat eşitliğinin yaratılması, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bölgelerdeki okulların donanım ve tefrişat gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sunmak amacıyla maddi destekte bulundu.

Ziyaret, iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.