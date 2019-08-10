Alanya'da müftüden bağış çağrısı

İLHAN, ”Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban ibadeti, birçok güzelliği ve manayı da içerisinde barındırmaktadır. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için ‘Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde’ 1993 yılından bu yana vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir. İslami usullere göre kesilen kurbanlar, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden, bir Müslüman’ın selamına muhtaç bölgelere kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın kurban ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekir. Bu konuda imam-hatiplerimize ve Kur’an kursu öğreticilerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2019 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt İçi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirlenmiştir.

Vatandaşlarımız 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adresinden online olarak bağış yapabilecekleri gibi, bu yıl ilk kez 'Android' ve 'Apple' store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamasıyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Hayırseverlerimiz Alanya Müftülüğümüz, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfımızın kurban programına katılım sağlayabilirler. Ayrıca '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilirler. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri aracılığıyla kurban bağışlarını yapabilirler” dedi.