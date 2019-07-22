Alanya'da Mini Cooper polis araçları sahaya indi

TANESİ 160 bin liraya alınan dizel tam otomatik Mini Cooper’lardan biri İskele Polis Karakolu’nda mesai yaparken, diğeri de özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde mesai yapan Toplum Destekli Büro Amirliği emrine verildi. Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri dün Alanya Teleferik önünde teleferiğe binmek için kuyruğa giren turistlere broşür dağıttı, ayrıca talep eden turistlerle birlikte Mini Cooper önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 23:55