Alanya'da Mini Cooper polis araçları sahaya indi

Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı’nın girişimleri ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in destekleriyle Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan iki adet son model Mini Cooper araç mesaiye başladı

Alanya'da Mini Cooper polis araçları sahaya indi
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TANESİ 160 bin liraya alınan dizel tam otomatik Mini Cooper’lardan biri İskele Polis Karakolu’nda mesai yaparken, diğeri de özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde mesai yapan Toplum Destekli Büro Amirliği emrine verildi. Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri dün Alanya Teleferik önünde teleferiğe binmek için kuyruğa giren turistlere broşür dağıttı, ayrıca talep eden turistlerle birlikte Mini Cooper önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 23:55
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