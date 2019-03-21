Alanya’da mezarlıklara 6 milyonluk yatırım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Alanya Mezarlıklar Birimi, Büyükşehir Yasası’yla birlikte önemli hizmetlere imza attı. İlçenin 102 mahallesindeki 450’yi aşkın mezarlık tek tek tespit edildi ve yapılması gereken hizmetler planlandı. Yok olmaya yüz tutmuş ve atıl durumdaki bir çok mezarlık önce gün yüzüne çıkarıldı. Ardından periyodik olarak mezarlıklarda temizlik, budama ve ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Bugüne kadar toplam 4 bin dönüme ulaşan mezarlık alanlarında bu hizmetler verildi.

TÜM EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Alanya’da merkez, eski beldeler ve kırsal kesimler ağırlıkta olmak üzere büyük ve vatandaşların günlük gidip geldiği mezarlıklara bakım ve onarımın yanı sıra çevre düzenlemesi de yapıldı. Alanya’daki 40 mahallede toplam 55 mezarlığa 2 bin 656 metre betonarme duvar, 1000 metre taş duvar ve 12 bin 341 metre tel çit yapıldı. Namazgah eksiği olan 58 mahalleye 5 yılda toplam 107 namazgah inşa edildi. Bu namazgahların altına ve yürüyüş yollarına 18 bin metrekare parke taşı döşendi.

SADECE MEZARLIKLARA 6 MİLYON LİRA

Alanya Mezarlıklar birimi son 5 yılda 5 bin 500 cenaze hizmeti verdi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen cenaze hizmetlerinin yanı sıra çadır hizmeti, pide ve isteyenlere çay ikramı da gerçekleştirildi. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde ise vatandaşlara toplam 30 bin çiçek ve fidan dağıtımı ücretsiz olarak verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi,10 araç ve 30 personelle 5 yılda Alanya’da sadece mezarlık hizmetlerine 6 milyon lira harcadı.

‘VATANDAŞIMIZIN DAİMA YANINDAYIZ ‘

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yapılan hizmetleri değerlendirmesinde; “ Her zaman her yerde aşevi hizmetimizden cenaze hizmetlerine kadar hemşerilerimizin yanındayız. 2017’nin Kasım ayından bu yana Alanya’da cenazesi olan ailelerimize yemek servisi yapıyoruz, çay ve şeker ikramında bulunuyoruz. Bunu da yaygınlaştıracağız. Kimse kendisini yalnız hissetmesin. Herkes devletine, belediyesine güvensin. Yardımlaşma, dayanışma bizim dinimizin ve ahlakımızın gereğidir. “

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 11:39