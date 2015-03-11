Alanya'da mezarlık seferberliği

Alanya Belediyesi’nin bütün bölgelerinde başlattığı hizmet seferberliği devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya, yol açma ve çevre temizliğine kadar her alanda başlatılan çalışmalarla özellikle mahalle statüsü kazanan köylerin kaderi değişiyor

YAYLAKONAK Mahallesi, Merkez Mezarlık Yolu, Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 1 kilometre genişletilerek asfalt yapımı için hazır hale getirildi. Özellikle kış aylarında heyelan ve aşırı yağışlarla kapanan mezarlık yolundaki düzenleme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, Başkan Yücel’e duyarlı davranışı için teşekkür ettiler.

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