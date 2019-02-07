Alanya’da metruk binalar neden denetlenmiyor?

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) güvenlik önlemi alınmaksızın atıl vaziyette bırakılmış metruk yapıları ekranlara taşımaya devam ediyor. Alanya’da 25 Metrelik Yol olarak bilinen Şevket Tokuş Bulvarı üzerinde Toroslar Taksi karşısında bulunan binanın yıkık dökük viraneye dönmüş son hali ciddi bir güvenlik zafiyeti yaratıyor. Önceki akşam Dim TV muhabirlerinden Hatice Gökçil’in metruk binadan dökülen parçaları fark etmesi üzerine olay yerine intikal eden Dim TV (dimtv.tv) ekibi binada ve etrafında yaşanan sıkıntıları ekranlara taşıdı. Dim TV ekibi, çekim yaptığı sırada binanın sahibi olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından engellenmek istenirken, muhabirler bir kez daha hatırlatılmasında gördüğü lüzum üzerine ‘Gazetecilik bir kamu mesleğidir” diyerek yetkililere gereken denetimlerin yapılması noktasında bir kez daha çağrıda bulundu.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…