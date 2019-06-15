Alanya'da mahkemece serbest bırakılmıştı: 'Dolandırıcı değil mağdurum'

ALANYA'DA emlakçılık yapan Volkan Karakuş, Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan bir evi iki ayrı kişiye kiralamaya çalıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek başından geçenleri anlattı.

‘ADIM DOLANDIRICIYA ÇIKTI’

Karakuş, kendisi hakkında basında doğru olmayan ifadeler kullanıldığını ifade ederek, sitemini dile getirdi. Dolandırıcı değil, esasında mağdurun kendisi olduğunu söyleyen Karakuş, karşı tarafın mağduriyetini kendi cebinden giderdiğini ifade etti. Karakuş, adını ‘dolandırıcı’ya çıkaran olayın gerçek yüzünü anlattı. Karakuş, “İki gün önce hakkımda ‘emlak dolandırıcısı’ şeklinde manşetler atıldı. Bir gün boyunca Emniyet’te sorgumuz, ifademiz sürdü. Karakola bizzat kendi isteğimle giden ve şikayette bulunan ben iken, hakkımda çıkan haberlerde ‘Volkan Karakuş kaçak emlakçı’ olarak lanse edildim, iki kişiyi dolandırdığım, aynı daireyi kiraladığım yönünde ifadeler kullanıldı. Bunun üzerine daireleri bize kiralık diye getiren şahsı bulduk. Kontratı düzenleyen şahıs kendileri, ödemeyi biz kendilerine teslim ettik. Bu kişi sonrasında daireleri teslim etmek için bizden iki gün müsaade istedi. İki gün sonunda bu daireler teslim edilmeyince sorduğumuzda bize ‘Daire sahibine ulaşamadım’ gibi şeyler söylendi. Sonradan bu dairelerin kiralık değil de satılık olduğunu öğrendik. Satılık olduğunu öğrenince karşı taraftan paramızı iade etmesini istedik. Karşı taraf bizi oyalayınca ben kendi şahsi hesabımdan iki kişinin ödemesini yaptım, mağduriyetlerini giderdim. Sadece cüzi miktarda bir meblağ kalmıştı. Onu da dün saat 16.00’da teslim edeceğimi söyledim. O sırada ifade işlemlerim nedeniyle bir gün boyunca emniyette kaldım. Emniyette gerekli ifademi verdim, belgelerimi sundum. Nöbetçi savcı mahkemeye sevk etti, mahkemede çok şükür ki beraat ettim. Olay bundan ibarettir” açıklamasında bulundu.

‘KENDİMİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Adının lekelendiğini söyleyen emlakçı Karakuş, konunun peşini bırakmayacağını ve hakkını arayacağını belirtti. Karakuş, “Konuyla ilgili kafama takılan tek nokta medyada ‘dolandırıcı’ diye ismimin çıkmış olmasıdır. Her insan doğru ya da yanlış, savcı karşısına çıkabilir, karakola gidebilir. Ama olayın aslı bilinmeden, benim geçmişimi bilmeden dolandırıcı yaftası vuruldu. İnsan sadece kendi şerefi için yaşar. Benim üzerimden hiç kimsenin prim yapmasına izin vermem. Adıma leke getirilmesine de izin vermem. Adliye girişinde bir fotoğrafım var gibi montaj yapılmış, sonra benim Facebook hesabımdaki sarı gömlek giydiğim bir fotoğrafımı gözlerime siyah çizgi çekerek ‘emlak dolandırıcısı’ diye manşet atıldı. Yazıktır, günahtır. Olayla alakalı elimden gelen her şeyi yapacağım. Resmi makamlara da başvuracağım. Cumhuriyet Başsavcımızın tutuklanmam talebiyle çıkardığı mahkemede sunduğumuz evraklarla, avukatımızın çabalarıyla Hakime Hanım kanaatince suçsuz olduğumuz görüldü ve kararın reddi oldu. İleriki günlerde dava görülecektir, ben işin peşini bırakmadım. Kendimi savunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 00:55