Alanya'da 'kurban' alışverişi yapacaklar dikkat! Polis uyarı yaptı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, kurban bayramı öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Polis, her kurban bayramında kurban pazarlarında yaşanan sahte para ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için ise satıcıları bilinçlendirme çalışması yaptı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler, kurban pazarındaki satıcıları tek tek dolaşarak uyarılarda bulundu. Kurban satıcılarına broşürler dağıtan ekipler, paranın sahte olduğunu ve nasıl anlayabileceklerini detaylı şekilde anlattı.