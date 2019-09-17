Alanya'da 'Kumpas' davası başladı

ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan “İcbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla başlayan davaya şüpheli sıfatıyla eski Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir avukatı ile katıldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ise duruşmada avukatı temsil ederken, davanın tanıklarından Levent Erdoğan salonda hazır bulunurken, diğer tanık olan, FETÖ Alanya İmamı olduğu gerekçesiyle Adana’da cezaevinde bulunan İsmail A. SEGBİS Sistemi'nden duruşmayı izledi. Aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu beyan eden Özdemir, savunmasını yaptı ve suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme davaya konu olan, daha önce Şahin ve Özdemir kardeşlerin resmi ortaklığı bulunan 130 ada, 7 parsele ait ayrıntılı tapu kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 28 Kasım 2019’a erteledi.

Duruşmada Özdemir, nüfuzunu kullanarak suç işlediği gerekçesiyle oluşan irtikap suçlaması nedeniyle 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor.