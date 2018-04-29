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Alanya’da korkutan yangın

Alanya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve panik yaşanmasına neden oldu

Alanya’da korkutan yangın

Alanya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korku ve panik yaşanmasına neden oldu

29 Nisan 2018 Pazar 11:24
Alanya’da korkutan yangın
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ALANYA’NIN Kadıpaşa Mahallesi, İkizler Sokak üzeri, Şehit Ömer Halisdemir Orta Okulu yanında bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen yangın, korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne ait ekipler, binada mahsur kalan çocuk ve yetişkinleri pencereden itfaiye merdivenine alarak tahliye etti.

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Son Güncelleme: 29.04.2018 09:26
Anahtar Kelimeler:
AlanyaYangınKorkuİtfaiye
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