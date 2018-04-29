Alanya’da korkutan yangın

ALANYA’NIN Kadıpaşa Mahallesi, İkizler Sokak üzeri, Şehit Ömer Halisdemir Orta Okulu yanında bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen yangın, korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne ait ekipler, binada mahsur kalan çocuk ve yetişkinleri pencereden itfaiye merdivenine alarak tahliye etti.
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