Alanya'da korkutan orman yangını

Alanya’da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nün müdahalesiyle söndürüldü. Yangın 5 hektarlık alanda etkili oldu 

Alanya'da korkutan orman yangını
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ALANYA’NIN Taşatan Mevkii, Çukur bölgesinde sabah saat 06.00 sularında başlayan yangın, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 3 helikopter, 3 su tankı, 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne ait bir itfaiye aracı, 4 teknik ve 2 orman işçisiyle müdahale edildi. ‘Örtü’ yangını olarak tabir edilen yangın alanında söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 14:48
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