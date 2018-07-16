Alanya'da korkutan orman yangını

ALANYA’NIN Taşatan Mevkii, Çukur bölgesinde sabah saat 06.00 sularında başlayan yangın, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 3 helikopter, 3 su tankı, 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne ait bir itfaiye aracı, 4 teknik ve 2 orman işçisiyle müdahale edildi. ‘Örtü’ yangını olarak tabir edilen yangın alanında söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 14:48