Alanya'da korkusuz sürücünün, korkutan görüntüsü

Mehmet AL

İLÇENİN en işlek yollarından olan Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü sağ eliyle kontrolü sağlarken diğer eliyle de tuttuğu küçük yaştaki bebek, bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir yandan motosiklette dengesini sağlamaya çalışan kasksız sürücü, bir eliyle de bebeği düşürmeden yol boyunca ilerledi. Yaşananları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet bir süre trafikte seyrettikten sonra gözden kayboldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 13:33