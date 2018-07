Alanya'da kıyılar yok mu oluyor?

Ceren ŞAHİN

İSMAİL Haboğlu yazısında, Alanya Belediye Sarayı'nın arkasından ve tarihi Kızıl Kule'nin hizasından denize uzanan mendireklerin altyapı sisteminin yetersiz olması, deniz dibi akıntıları ile sirküle olması gereken kumların dengesinin bozulmasına ve sonuç olarak da kıyı bölgelerinde bazı alanların daralmasına, bazı alanların ise genişlemesine yol açtığını dile getirmişti. Bu duruma örnek olarak da Sun Hotel'in önünün abartısız olarak neredeyse 2 şezlongun dikey olarak konulamayacağı kadar ciddi bir kayba uğramasını vermişti. Bu alanın aksine genişleyen Galip Dere Halk Plajı'nda ise balçıklaşma ve koku sorununun söz konusu olduğunu eklemişti.

‘KANAL VAR AMA ZAMANLA DOLUYOR’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Mendireklerde kanal var ama zamanla doluyor. Temizlenmesi gerekiyor. Ne kadar mücadele edersen et, doğa gelip insan yapımı maddeleri yeniden yıkıyor. İçeride kalan alanda yaşanan yığılmayı engellemek adına kumları taşıyoruz. İki yılda bir kum taşıyıcılar ile limanda biriken fazlalıkları kaldırıyoruz" dedi.

‘ALANYA’DA KIYILAR YOK OLUYOR’

Kısa adı ALÇED olan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği’nin başkanı Şerefnur Kayhan ise sorunun yıllardır devam ettiğine vurgu yaparak, "Belediye binası arkasından çıkan mendirekte iki kanal var. Fakat deniz dibi dalgasının taşıdığı kumlar yüzünden zamanla dolduğunu biliyoruz. Düzenli olarak belli aralıklarla temizlenmesi şart. Deniz dibi sirkülasyonunun sağlanabilmesi için acilen düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Alanya'da kıyılar yok oluyor. Oralar yapılırken de aynı konular gündeme gelmişti. Zaten vakti zamanında yapılmış olsaydı koku başlamaz, dibinde balçıklaşma oluşmazdı. Bu sirkülasyon sağlanmış olsaydı, su devir daimi, kum devir daimi olacağı için zaten şu an bu sorundan ötürü muzdarip olmazdık. O yüzden yapılmadığını biliyorum. Yapıldıysa dahi yeterli gelmediği söylenebilir. Sirkülasyonu sağlayacak kanalların olmayışından dolayı zaten kum yığılmaları görmüş olduğunuz gibi doğuya kayıyor. İşte belediyenin arkasındaki kumlanma, daha sonraki yerlerdeki çekilme gibi. Daralan alanlarda, 10 tane şezlong konulabilecek kapasiteye sahip alanlara şu anda 2 tane şezlongun bile sığmadığını görüyoruz. Bunların hepsi dip dalgayla birlikte sirkülasyonun oluşmamasından kaynaklanıyor. Sonucunda da sahillerde genişlemeler ve daralmalar oluşuyor. Bir an evvel müdahale edilerek bu duruma bir son verilmeli ve gereken düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

‘TEMEL SORUN MENDİREKLER DEĞİL’

Alanya Balıkçıklar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır da, Keykubat Plajı'ndaki kumların yok olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki işletmeleri hedef gösterdi. Çakır, mendireklerin altında kanalların olduğuna ve düzenli olarak temizlendiğine dikkat çekerek, “Temel sorun mendirekler değil, maalesef otellerin denizin içerisinde yer alan taşları kırarak kendilerine havuz oluşturmalarıdır. Sirkülasyonu asıl engelleyen dediğim gibi havuzlardır. Zira dip dalgalar ile birlikte kumlar oluşturulan bu havuzlara dolmakta ve sonrasında da yukarıya çıkamamaktadır. Sonrasında da akıntılar özellikle kıyılarda kum yığılmalarına veya çekilmelerine sebebiyet vermektedir. Keykubat ve Kleopatra sahillerinde daha önce de bu olaylar meydana geldi. Doğal olaylardır bunlar. Lakin bu süreçte insan eliyle doğal alanların bozulması geri dönüşü zor kayıplara sebep olmaktadır. Bunun da sebebi az evvelde belirttiğimiz gibi mendirekler değildir. Bu otellerin önündeki kayaların, taşların kırılması ve havuz alanlarının oluşturulmasıdır. Mesela kayalar kırılmadan evvel o kumlarda gelgit olayı fazla olmuyordu. Örneğin Dim Çayı köprüsünden beriye doğru, Alanya’ya doğru yer alan otellerin bazıları mendirek şeklinde havuzlar oluşturmuşlar. Oralar kumun gelmesini engelliyor. Kumlar orada kalıyor diye tahmin ediyorum. Bizim ana mendireğimizde üç tane tahliye kanalımız var. Her sene Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü’nden de gelip kontrol ediyorlar. Bu üç tahliye kanalının da temiz olduğu zaten raporlar ile kanıtlıdır” şeklinde konuştu.

