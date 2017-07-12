Alanya'da kırsala dönüş hızlandı

ALANYA'DA özellikle son 2 yılı kapsayan ve geçtiğimiz aylarda hızlandığı bildirilen 'Geriye göç' yani Alanya'dan göç turizmden umudunu kesenlerin son çaresi oldu. Geriye göçün hızlanmasının en önemli nedeni olarak, Alanya'ya turizme bağlı iş kollarında faaliyet göstermek üzere göç edenlerin, çoğu kiracı olduğu için turizmde ortaya çıkan krizden ciddi şekilde etkilenmeleri gösteriliyor. Geriye göç edenlerin büyük çoğunluğunun ortalama 5-20 yıl aralığında Alanya'da yaşayanlar olduğu da belirtiliyor.

KIRSALA VE TARIMA DÖNÜŞ

Turizmden önce geçimini tarımla sağlayan Alanya, turizmin başlamasının ardından tarımı ikinci plana itmişti. Geriye göç, başka şehirlerden Alanya'ya göç eden ve son yıllardaki kötü gidişle birlikte tekrar memleketine dönenlerden ibaret değil. 'Alanya merkez' doğumlu olanların da, Alanya'nın kırsal mahallelerinden şehre yerleşenlerin de son yıllarda 'Kırsala ve tarıma dönüş' eğiliminde olduğu belirtiliyor. Turizmin kötü gidişatı nedeniyle Alanyalılar gerek Alanya kırsalından, gerekse çevre il ve ilçelerde arazi satın alarak bahçe kurmaya başladılar. Alanyalıların Alanya kırsalı dışında en çok arazi satın aldığı iller Alanya'ya yakın Burdur, Isparta, Konya ve Karaman. Çok sayıda Alanyalı'nın da Gündoğmuş, Akseki ve Gazipaşa gibi ilçelerden arazi aldıkları biliniyor. Alanyalılar, bu arazilere en çok camekan kurarak muz üretimi yapıyorlar. Muzu ceviz ve zeytin bahçeleri izliyor.

'TARIMA DÖNÜŞ SEVİNDİRİCİ'

Alanyalıların satın aldıkları arazilerde en çok bahçe kuran isim ise, Alanya halkının yakından tanıdığı emekli Matematik-Fizik Öğretmeni ve aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi olan Ahmet Dalabasmaz. Alanya Dal Fidancılık sahibi olan, 'Bahçe Bitkileri' konusunda uzman bir 'Mikro Biyolog' olan İnşaat Yüksek Mühendisi Dalabasmaz, Alanya'da tarıma dönüş nedeniyle son yıllarda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak sertifikalı ve yüksek verimli fidan üretimini hızlandırdı. Dalabasmaz "Alanyamızda yeniden tarıma yöneliş olduğunu görmek mutluluk verici. Atalarımızın bizlere bıraktığı verimli meyve bahçelerimizi ne yazık ki koruyamadık. Zararın neresinden dönersek kârdır, bu yüzden gerek Alanyamızda, gerekse Alanya dışında bugünler, yarınlar, çocuklarımız, torunlarımız için yeni bahçeler kurmak bizlere büyük heyecan yaşatıyor, mutluluk veriyor" dedi.

'ALANYA'DA UMUTSUZLUK VE MUTSUZLUK VAR'

Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker, Alanya'dan geriye göçün son yıllarda hızlandığını belirtti. İnsanların birikimleriyle, kredi kullanarak, ekonomilerini zorlayarak Alanya kırsalından arazi aldıklarını gözlemlediklerini söyleyen Göker "İnsanlarımız bu arazilerini bahçe haline dönüştürüyorlar, avokado, zeytin, ceviz ekiyorlar ve 5 yıl sonraki bir vadeye para kazanma sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu kötü bir durum değil ama bu yola başvuranların çoğu, bundan sonraki süreçte turizmin düzelmeyeceğini düşünüyor. Şehrimizde bir umutsuzluk, bir mutsuzluk var. Kötü olan da bu. Artık Alanya'da turizmdeki kötü gidiş nedeniyle farklı geçim yolları arayanlar çoğaldı. Alanya turizminin tekrar altın yıllarına dönmesi, Alanya'nın cazibe merkezi haline gelmesi için Alanya'da öncelikle kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

'İNSANLAR ŞEHİRDEN KIRSALA DÖNÜYOR'

Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu da, Alanya'da özellikle son 2 yılda insanların şehirden kırsala ve tarıma dönüşlerinin çok hızlandığını söyledi. Musluoğlu "Kırsaldan Alanya merkeze yerleşmiş insanlar son yıllarda kırsaldaki arazilerini tarıma açmaya başladı. Kırsaldan arazi alıp, ev alıp tarıma yönelenler de çok fazla. Kırsala dönüş demek, tarıma dönüş demek. Kırsalda parselini satan vatandaş da şehre gelmek için değil, kırsaldaki diğer parseline yatırım yapmak için satıyor. Eskiden bu durum tam tersiydi. Kırsalda arazisini satan hemen şehre gelirdi. Bu durumun nedeni turizm ve inşaat sektörlerindeki gerileme" dedi.

'OTELCİ ÜYE SAYIM HIZLA ARTIYOR'

Alanya'da turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin de kırsalda bitkisel ve hayvansal üretime yöneldiğini söyleyen Musluoğlu "Alanya Ziraat Odası'nın otelci üye sayısı hızla artıyor. Üyelerimiz arasında 5 yıldızlı otelleri olan isimler var. Yine üyelerimiz arasında avukatlar, doktorlar, hakimler, savcılar, kısacası her meslekten insan var" dedi.

'SERA OTELDEN ÇOK KAZANIYOR'

Son yıllarda serada sebze üretimi yapıp da işleri yolunda gidenlerin otelcilerden daha çok para kazandığını söyleyen Musluoğlu "Yaptığımız bir hesaplamada, 30 dönüm serası olan bir üreticinin herhangi bir aksilikle karşılaşmaması durumunda 120 yataklı bir otelden daha çok kazanabildiğini gördük. Seracılığın riski otelcilikten daha az. 30 dönüm serayı 2 işçi yürütebilir ama 120 yataklı bir otele kaç personel gerektiğini siz söyleyin. Turizmin gidişatı pamuk ipliğine bağlı iken, seracı krizlerden çok daha az etkilenir. İnsanlar bu yüzden tarımsal üretime yöneliyor" dedi.