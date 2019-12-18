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Alanya'da kentsel dönüşüm projesine esnaf cephesi de tepkili

Alanya, Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm için belediye tarafından vatandaşın tercihine sunulan projeleri değerlendirmeye devam ediyor. Yeni Alanya, bu kez de esnaf odası temsilcilerinin "Bu projelere karşıyız" çağrısına kulak verdi

GÜNCEL 18.12.2019, 00:17 18.12.2019, 00:20
Alanya'da kentsel dönüşüm projesine esnaf cephesi de tepkili
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 Ceren ŞAHİN

BETONA teslim Alanya’da yeşil alanların arttırılarak kentin yeniden planlanması, kat sayılarının arttırılmasına bağlı olarak açılacak yeni alanlarda trafik sorununa deva olacak yolların revizyonu, yanı sıra otopark alanlarının arttırılması kentsel dönüşümün kente ve halka hizmet edecek en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Peki, Alanya için hayati önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için vatandaşın tercihine sunulan 3 alternatif proje nasıl yorumlanmalı? Planlar bu ve benzeri kriterlere sahip mi? Yeni Alanya araştırmaya ve kentin sesi olmaya devam ediyor. 
PROJELER KENTİN VE HALKIN 
İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR MU?
Konuyu Yeni Alanya’ya değerlendiren mahalle sakinleri "Alanya Belediyesi'ne güvenimiz yok. Belediye daha kendi binasını bitiremedi. Belediye binasını yapan müteahhit firma konkordato ilan etti. Yarın buraya gelecek olan müteahhit de iflas ederse ne olacak? Tereddütlerimizin hiç birisine verecek cevapları yok" diyerek tedirginliklerini dile getirirken, Şehir Bölge Plancısı Erkan Demirci de özetle "Projelerde gördüğümüz yeşil alanlar, zaten var olan yeşil alanlar. Oysa kentsel dönüşümde amaç hem sosyal ve otopark alanlarını mevcuda oranla arttırmak, hem de ulaşımı iyileştirmek olmalı. Mevcut yolları ve yeşil alanları baz alarak düzenleme yaparsak, kente ve halka istenen faydayı sağlayamayız. Sanayinin olduğu yerde alışveriş merkezleri planlanıyor. Bu ilave taşıt yükü ve ilave insan sirkülasyonu anlamına gelir, ilave ulaşım ve otopark planlamaları gerektirir. Oysa bu alternatif projelerde otopark planlaması yok. Ulaşım da mevcut sistem üzerine kurgulanmış. Sahile uzanan yol bile yok. Dolayısıyla halkın haklı tereddütleri var" demişti. Projeler Alanya’nın siyasi dinamikleri tarafından da değerlendirilmişti. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ “Rantın değil halkın ve kentin çıkarları gözetilmeli” derken, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da “Sanayi bölgesinin neredeyse tamamı ticari açıdan planlanmış ki, şaşırmadık. Mevcut yönetimin ranta hizmet eden zihniyeti bu projelerde de kendisini göstermiş” ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşların tercihine sunulan projeleri bu kez de esnaf odası başkanları yorumladı. Her üç projede de aynı şekilde planlanan yayalaştırılmış alışveriş alanlarına dikkat çeken oda başkanları "Kesinlikle karşıyız" dediler.  
‘AVM DÜŞÜNÜYORLARSA KESİNLİKLE KARŞISINDAYIZ’
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmede “Kentsel dönüşüm kapsamında bölgeye büyük alışveriş merkezleri veya AVM’ler düşünülüyorsa esnaf açısından zararlı olacaktır. Büyük şirketler değil küçük esnaf korunmalıdır. Alanya’da esnaflık yapan, şirket sahibi olmayan insanlar için bir düzenleme yapılmalıdır. Zira aksi durumda butiği olana da, ayakkabı satana da, bakkala da, kasaba da zarar gelir. Esnaflara yönelik dükkanlar yapılmalı ki Alanya’daki para Alanya’da kalsın. Alışveriş alanı yapılmasına kesinlikle karşıyız. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi gerekir. Böylesi bir alan düşünülüyorsa derhal yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz” dedi. 
‘İDARİ BİRİMLERİN KÜÇÜK ESNAFI KORUMASI GEREKİR’
Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, alternatif projelerin hepsinde yer alan yayalaştırılmış alışveriş alanlarının esnafa zarar vereceğini ifade ederek “Karşıyız” dedi. Yenialp, idari yetki birimlerinin küçük esnafı koruması gerektiğine dikkat çekerek “Bizler yıllardır zincir mağazalara ve AVM’lere karşı mücadele veriyoruz. Tabiri caiz ise savaşıyoruz. Neden? Esnafımız için. Tekrar hatırlatıyoruz ki esnaf ekonominin barometresidir. İdari birimlerden vatandaşına dek herkesin küçük esnafa sahip çıkması gerekmektedir. Kentsel dönüşümün yapıldığı bölgelerde de küçük esnaf ön plana çıkarılmalıdır. Mevcut projede blok halinde verildiği görülen AVM’lere karşıyız. Kentsel dönüşümün yapılacağı bölge esnafların da yoğun olduğu bir bölge. Binaların altına ticari alanlar yapılabilir. Ama ekstra bir AVM alanı esnafa ciddi zararlar verecektir. Bu bölgenin hem halka, hem de esnaflara yarar sağlayacak başka bir düzenlemeyle değiştirilmesini talep ediyoruz. Bölgeye ticari bakılarak AVM yapılmasına karşıyız” ifadelerini kullandı.

#Alanya #Kentsel Dönüşüm #esnaf odası #vatandaş #tercih #projeler
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