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Alanya'da kaza yapan hız tutkunu gencin cenazesi teslim alındı

Antalya Alanya D 400 karayolu üzerinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Emre Demirli’nin cenazesi morgdan alındı. Hız tutkusu ile bilinen genci ailesinin sık sık dikkatli olması yönünde uyardığı öğrenildi

Alanya'da kaza yapan hız tutkunu gencin cenazesi teslim alındı

Antalya Alanya D 400 karayolu üzerinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Emre Demirli’nin cenazesi morgdan alındı. Hız tutkusu ile bilinen genci ailesinin sık sık dikkatli olması yönünde uyardığı öğrenildi

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:26
Alanya'da kaza yapan hız tutkunu gencin cenazesi teslim alındı
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KAZA, dün saat 01.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Bir otelde çalışan Emre Demirli, mesai bitiminin ardından 35 P 1006 plakalı motosikleti ile Alanya istikametine doğru yola çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Demirli’nin kullandığı motosiklet, Mehmet Gök idaresindeki 07 LL 105 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Emre Demirli olay yerinde yaşamını yitirdi. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Gök ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç motosiklet sürücüsünün cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı. Emre Demirli’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Manavgat Boztepe Mahallesi’nde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı. Emre'nin demir doğrama dükkanı olduğu işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bir süre önce kapatıp otelde işe başladığı öğrenildi. Küçüklükten bu yana motosiklet tutkusu bulunan Emre Demirli'nin otomobilini satıp yarış motosikleti aldığı ve ailesinin hız yapmaması konusunda sık sık uyardığı belirtildi.
‘Motor bir aşktır hız bir tutkudur. Ne demişler hayat 299 da baslar’, ‘299 kilometre hızı görmek için Konya Beyşehir'e doğru yol aldık yok böyle bir şey' paylaşımında bulunduğu görüldü.

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Alanya yolunda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Alanya yolunda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 20.09.2017 15:40
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTrafik KazasıMotor Kazası
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