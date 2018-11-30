Alanya'da 'Kaymakam'ın sürpriz buluşması

RENKLİ kişiliği ile Alanya'nın unutulmaz kaymakamları arasına adını yazdıran Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya'da dostlarıyla buluştu.

2 Eylül 2014 tarihinde Alanya Kaymakamı olarak atanan, İçişleri Bakanlığı’nın 16 Şubat 2015 tarihli onayı ile 'Antalya Vali Yardımcılığı'na atanıp, 13 Mart 2015 tarihli onay ile tekrar Alanya Kaymakamlığı'na getirilen Dr. Hasan Tanrıseven, 1 Aralık 2016 tarihli İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Tire Kaymakamlığı'na görevlendirilmişti.

Tanrıseven, Alanya’da birlikte görev yaptığı dostlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelip, hasret giderdi. Buluşmada yer alan isimler arasında Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Gerçek Alanya Gazetesi sahipleri Fazıl Tunç ve Ahmet Tunç ile Gerçek Alanya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim İpbüker de vardı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 20:29