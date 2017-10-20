Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109020
ALTIN
151.231
DOLAR
3.6619
STERLİN
4.8266
EURO
4.3280
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Ay'da 50 kilometrelik mağara keşfedildi
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Soğuk algınlığına karşı şifalı taşlar
Günde 1 saat spor ölümcül olabiliyor!
Günde 1 saat spor ölümcül...
banner468

Alanya’da kaybolan kadından hala haber yok!

Alanya’da kaybolan kadın ailesi tarafından TV8'de yayınlanan 'Gerçeğin Peşinde' programında aranıyor

Alanya’da kaybolan kadından hala haber yok!

Alanya’da kaybolan kadın ailesi tarafından TV8'de yayınlanan 'Gerçeğin Peşinde' programında aranıyor

20 Ekim 2017 Cuma 15:16
Alanya’da kaybolan kadından hala haber yok!
banner404

EDİNİLEN bİlgiye göre Alanya'da yaşayan 27 yaşındaki Nafia Dündar 15 Şubat 2016 günü evden markete gidiyorum diye çıktı bir daha haber alınamadı. Eşi Sezgin Dündar’la 5 yıldır evli olan Nafia'dan 20 aydır haber yok. Bakkala gidiyorum diye evden çıkan Nafia'yı ailesi tarafından TV 8 de yayınlanan gerçeğin peşinde programında arıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 20.10.2017 15:30
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTV 8 DeGerçeğin Peşinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçakta cam kenarına oturmak tarih oluyor!
Uçakta cam kenarına oturmak tarih oluyor!
Sürekli kriz geçiriyor! Hastane odasından ilk görüntü geldi
Sürekli kriz geçiriyor! Hastane odasından ilk görüntü geldi
Suskunluğa gömülen Melih Gökçek'ten 7 gün sonra ilk tweet
Suskunluğa gömülen Melih Gökçek'ten 7 gün sonra ilk tweet

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim