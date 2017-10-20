Alanya’da kaybolan kadından hala haber yok!

EDİNİLEN bİlgiye göre Alanya'da yaşayan 27 yaşındaki Nafia Dündar 15 Şubat 2016 günü evden markete gidiyorum diye çıktı bir daha haber alınamadı. Eşi Sezgin Dündar’la 5 yıldır evli olan Nafia'dan 20 aydır haber yok. Bakkala gidiyorum diye evden çıkan Nafia'yı ailesi tarafından TV 8 de yayınlanan gerçeğin peşinde programında arıyor.
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