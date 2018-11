Alanya'da kasım ayının ortasında deniz keyfi

ALANYA'DA kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Tatilciler sıcak havanın tadını yüzerek ve güneşlenerek çıkarıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 23.4, nem oranının yüzde 47 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Plajda uçuşan güvercinler ise turistlerin ilgi odağı oldu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın perşembe gününe kadar devam edeceğini kaydetti.

"Şuan 13 Kasım olmasına rağmen deniz keyfi yapıyoruz"

Her sezon Almanya’dan Alanya’ya tatile geldiğini aktaran Yunus Yavuz, şehrin çok güzel olduğunu söyledi. Yavuz, "Almanya’da havalar soğuduğu için sürekli buradayım ve yazı çok seviyorum. Şu an 13 Kasım olmasına rağmen deniz keyfi yapıyoruz. Geçen sene bu süreç aralık ayının sonuna kadar sürdü. Burada kış mevsimi olmuyor. Almanya’dan gelenlere de tavsiyem bu havaları kaçırmasın. Çünkü bu hava hiçbir yerde yok. Gerçekten burası cennetten bir köşe, halen denize girebiliyoruz. Havalar çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Aralıktan sonra buradan Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum" dedi.

"Deniz suyu harika tavsiye ediyorum"

Deniz keyfi yapan Ozan Akçam ise Alanya’ya Hatay’dan geldiğini söyledi. Akçam, "Bugün 13 Kasım olmasına rağmen burada hava çok güzel. Buranın güzelliğini anlatmaya gerek yok, her şey güzel. Herkesin buraya gelip tatil yapmasını tavsiye ediyorum. Bugünleri değerlendirsinler çünkü Türkiye’nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı hakim ama biz burada halen güzel günler yaşıyoruz. Deniz suyu harika tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 15:55